Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunu konserle kutladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünü konserle kutladı. Konserde, mezzo soprano Çiğdem Gürdal ve tenor Ömer Türkmenoğlu sahne aldı. Konser sonunda Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, orkestra şefine, solistlere ve Senfoni Orkestrası'na teşekkür etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünü konserle kutladı.

1 Eylül akşamı Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı kutlandı. Musa Göçmen'in orkestra şefliğini üstlendiği konserde, konuk solistler, mezzo soprano Çiğdem Gürdal ve tenor Ömer Türkmenoğlu sahne aldı.

Konser boyunca dinleyiciler, söylenen türkülere ve marşlara hep birlikte eşlik etti. Son parça olarak şef Musa Göçmen'in Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için bestelediği marşın prömiyeri yapıldı.

"ATATÜRK'ÜN RUHU SALONDA DOLAŞTI"

Konserin sonunda ise Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen konuşma yaparak orkestra şefine, solistlere ve Senfoni Orkestrası'na teşekkür etti ve "Atatürk'ün ruhu da bu akşam bu salonda dolaştı" dedi.

15 Eylül'de sezon açılışıyla dinleyicilerle buluşacak olan Senfoni Orkestrası, konser hazırlıklarına devam ediyor. Uluslararası üne sahip keman vitüözü Antal Zalai'nin solist olacağı konserde duayen şef Ender Sakpınar ise orkestrayı yönetecek. Konser Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde (AKM) dinleyicilerin beğenisine sunulacak.