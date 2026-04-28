Eski TBMM Başkanı Çiçek ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yozgat'ta okul açılışlarına katıldı

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yozgat'ta iki ayrı okulun açılışını yaptı.

Çiçek ve Hisarcıklıoğlu, TOBB tarafından Sorgun ve Yerköy ilçelerine yaptırılan okulların açılış programlarına katılmak üzere kente geldi.

Yozgat Valiliği ile Yozgat Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Çiçek ve Hisarcıklıoğlu, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odasında iş insanlarıyla bir araya geldi.

Çiçek, buradaki konuşmasında, TOBB'un kente 5 okul kazandırmakta olduğunu, bu durumun Yozgat'a verilen önemi göz önüne serdiğini belirtti.

Hisarcıklıoğlu ise ileriki bir tarihte yine okul açılışı kapsamında Boğazlıyan ve Şefaatli ilçelerini ziyaret edeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yozgat geniş tarım arazisine sahip bir kenttir. Mercimek, pancar, buğday, arpa üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda yer almaktadır. Geniş Bozok Yaylası hayvancılık için ideal bir ortam sunmaktadır. Yozgat sadece bir tarım şehri olmaktan çıkarılarak sanayi şehri kimliğine de yavaş yavaş geliyor. Ben 20 sene önce geldiğim zaman burada bir tane OSB vardı. Şimdi 3'e çıkmış. 2 OSB'de yapım aşamasında. Bu aslında Yozgat'ın nereye doğru evrildiğinin en somut göstergesidir."

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da Yozgat'ın tarım, sanayi ve turizmi bir arada barındıran istisnai bir kent olduğunu belirterek, "Bu duruşta önemli olan insan dokusu ve gayreti. Bunun yanı sıra tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimize olan himayesi, bakanlarımızın ve bakanlıklarımızın müthiş desteği bizi daha güçlü kılıyor." dedi.

Çiçek ve Hisarcıklıoğlu, Sorgun ilçesinde TOBB Mesleki Eğitim Merkezi, Yerköy'de ise anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.