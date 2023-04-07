Erzurum ve Erzincan'da ulaşım kar nedeniyle güçlükle sağlanıyor

Erzurum ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

Erzurum ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kar yağışı nedeniyle Erzurum-Tekman kara yolunun 10-55 kilometreleri arası ulaşıma kapatıldı. Yolun ulaşıma açılması için ekipler karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Erzincan'da ise akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.

Trafik polisleri, tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak kar ve buzlanma nedeniyle sürücüleri bir süre dinlenme tesislerinde beklemeleri, ekiplerce yapılan çalışmaların ardından yola devam etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.