Erzurum'un ilçeleri ilkbahar güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - Haberler

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Şenkaya ve Oltu ilçeleri, ilkbaharda açan rengarenk çiçekler ve gelinciklerin yanı sıra göl ve çevresinde gezen Angut kuşlarıyla fotoğrafçıların uğrak yeri oldu.

Şenkaya ilçesinin Turnalı, Yukarıbakraçlı ve Gözebaşı mahallelerinin dağlık ve ormanlık bölgeleri ve yaylaları, ilkbaharın gelişiyle yeşile büründü.

Bölgede sarı ve kırmızı renkli çiçekler, gelincikler ile eriyen karların oluşturduğu akarsular ve göller ile çevrelerinde gezen angut kuşları, fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Oltu ilçesine bağlı Dutlu Mahallesi meralarında ise geniş alanda açan gelincikler, ilçeye ziyarete gelen fotoğraf tutkunları ve vatandaşlara güzel manzaralar sunuyor.

İlçeye gelen fotoğraf tutkunları, sıra dağları, gölleri, ormanlık alanları ve rengarenk çiçekleri dron ile de görüntüleme imkanı buldu.

Doğa fotografçısı Fatih Coşkun Ertaş, Oltu ve Şenkaya'da açan gelinciklerin muhteşem görsel şölen sunduğunu belirterek, doğa gezginleri ve fotografçılarının buraları görmesini istediğini söyledi.

Fotoğraf tutkunu Murat Kaya, fotografçılarla Erzurum il merkezinden ilçelere gittiklerini ifade ederek, "İlçelerde gelinciklerle karşılaştık, inanılmaz görüntülerden dolayı çok mutlu olduk. Çokça fotoğraf çekme şansımız oldu, herkesin buralara gelmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Fotoğrafçı Ahmet Polat ise farklı ilçelerde doğa fotoğrafı çektiklerini belirterek, "Oltu ve Şenkaya'da açan gelincikler ve bölgenin doğası insanı gerçekten büyülüyor ve etkiliyor. Muhteşem bir fotosafari yaşadık, buralar görülmeye değer." diye konuştu.