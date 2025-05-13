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Erzurum Şehir Hastanesi'nde Hemşireler Haftası coşkuyla kutlandı

Erzurum Şehir Hastanesi'nde Hemşireler Haftası coşkuyla kutlandı
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Erzurum Şehir Hastanesi'nde Hemşireler Haftası, müzik dinletisi ve çeşitli etkinliklerle düzenlenen programda kutlandı. Hastane başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, hemşirelerin mesleklerine olan katkılarını vurgulayarak, bu kutsal mesleği icra edenlerin gününü kutladı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde "Hemşireler Haftası", müzik dinletisi ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan hastane başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, Erzurum'daki üniversitelerin sağlık bilimleri fakültesindeki öğrencilere staj, akademisyenlere de çalışma imkanı sunmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Hemşirelerin akademik çalışmalara yönelmesini desteklediklerini ifade eden Tör, "İnsan hayatına dokunan, en kutsal mesleklerden birini icra eden hemşirelerin günü kutluyorum. Hemşirelik sadece bir meslek değil, şefkati, sabrı bilgiyi ve disiplini içinde barındıran yaşam biçimidir. Sizler, hastane koridorunda, yoğun bakımda, ameliyathanede ve toplumun her köşesinde insanı merkeze alan bir anlayışla görev yapan sağlık sisteminin sessiz kahramanısınız." dedi.

Hastanenin Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Erkan Soykan da mesleğe kattığı emek, özveri ve insan sevgisinden dolayı hemşirelere teşekkür ederek, günlerini kutladı.

Konuşmaların ardından, hemşirelerin çalışmaları ve günlerine özel mesajların yer verildiği video izletildi.

Program, canlı müzik dinletisi ve ikramlarla sona erdi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Kültür Sanat
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