Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Resul Dindar Rüzgarı
Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde Resul Dindar, Miting Alanı'nda hayranlarıyla buluştu. Sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi; yoğun katılım ve coşkulu anlar yaşandı. Festival, 23 Ağustos'a kadar sürecek.
Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde şarkıcı Resul Dindar, sevenleriyle buluştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" kapsamında Miting Alanı'nda düzenlenen konserde sahne alan Dindar, kendi şarkılarının yanı sıra sevilen eserleri seslendirdi.
Yoğun katılımın olduğu konserde müzikseverler, sanatçının şarkılarına eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.
Festival, konser, söyleşi ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 23 Ağustos'a kadar devam edecek.
Kaynak: AA