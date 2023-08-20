Erzurum'daki festivalden renkli görüntüler

ERZURUM - Palandöken Kültür Yolu Festivali dolu dolu geçiyor.

Festivalin ilk gününde Erzurum Müzesi açılışı ile birlikte Ayşegül Zaim ve Enver Merallı " İbrahim Erkal'a Saygıyla", Abdullah Polatçı ve Halil Necipoğlu "Gül Kokulu Naatlar" ve Ferhat Göçer konserleri yapıldı. Konserlere halkın ilgisi oldukça fazla oldu. İlk gün Aşık Fasılları, Geleneksel El Sanatları Atölyeleri, Kerem ile Aslı Buluşma Noktası, Tarihiyle Hemşin Pastanesi ve Nail Amca Hemşin Pastanesi Gelenekleri ve Müdavimleri etkinlikleri yapıldı.

Çadır Kampı ve Gökyüzü Gözlem Şenliği, Dinleti, Erzurumlu Emrah İlahileri - Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Yağmurcu Tiyatrosu, Dijital sergi-Bir Hayalin İnşası, Muhammet Mağ "Hiç" Sergisi, Türk Süsleme Sanatları Sergisi, Fotomaraton Sergi, 20. Devlet Fotoğraf Yarışması, Oltu Taşı Sergisi ve Bestami Yazgan - Çocuk Kitabı Yazarı / Akademisyen söyleşisi festivalin ilk programlarında ilgi çekti.

Palandöken Kültür Yolu Festivali'nde çocuklarda unutulmadı. İşte ilk günün gerçekleşen çocuk etkinlikleri; Yöresel Ahşap Maket / Davul Çalan Adam) / Cam Boyama / Keçe Cüzdan / Tesbih Yapım Jonklör - İlüzyonist Gösterisi - Bubble Show, Somuncuklar Hüseyin Goncagül - Müzikli Stand Up Niloya Müzikali Sahne Gösterisi Transformers Oyun Parkuru / Mavi Kedi Oyun Bahçesi / Titanic Kaydırak Kaplan Oyun Bahçesi / Canlı Langırt 10 Kişilik Profesyonel Çocuk Survivor / Dijital Basket Makinesi / Angry Bird Dev Sapan Oyunu / Jenga Oyun Alanları / Macera Küpü, Bando.

Palandöken Kültür Yolu Festivali 19-27 Ağustos tarihleri arasında devam edecek ve etkinliklerin tamamı ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.