Erzurum'da beyaza bürünen tarihi yapılar havadan görüntülendi

Güncelleme:
Erzurum'da yoğun kar yağışının ardından tarihi yapılar dronla görüntülendi. Kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.

Erzurum'da yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen bazı tarihi yapılar, dronla görüntülendi.

Öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından, kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.

Tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesi ile çevresi, beyaz örtüyle kaplandı.

Tarihi mekanlar dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Kültür Sanat
500

