Erzurum'da uluslararası plastik sanatlar çalıştayı resim ve heykel sergisi

Erzurum'da düzenlenen uluslararası Plastik Sanatlar Çalıştayı Resim ve Heykel Sergisi, farklı bölgelerden gelen sanatçıların yöreye ait materyallerle yaptığı eserlerle ilgi çekiyor. Erzurum Valisi Okay Memiş, açılış töreninde sanatçılara verdiği önemi vurgulayarak, sanatın ve sanatçının her zaman yanlarında olduklarını belirtti.