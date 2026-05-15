'Türkülerimiz Türk Milleti'nin milli kimlik, kültür ve inanç metinleridir'

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi'nin ortaklaşa tertip ettiği "Bir Kültür Taşıyıcısı Olarak Musiki Zenginliğimiz ve Türküler" başlıklı panel Turizm Fakültesi'nde Ömer Halisdemir Salonu'nda yoğun bir katılımla yapıldı.

Türk halk müziğinin ve Türk musiki zenginliğinin kültürel kimlik, toplumsal hafıza ve değer aktarımındaki rolünün ele alındığı program, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Panelin açılış konuşmasını Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk yaptı. Program kapsamında alanında uzman isimler, türkülerin kültürel mirasın aktarımındaki önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Paneli TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş yönetti.

Panelde EBB Kültür Daire Başkanı Ergün Engin "Bir Kültür Taşıyıcısı Olarak Türkülerimiz", TDED Erzurum YK Üyesi-Eğitimci Mustafa Uğurlu "Milli Kimlik Unsuru Olarak Musikimiz" ve TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş ise "Erzurum Türkülerinde Kültürel Coğrafyamız" başlıklı sunum yaptı. Panelde Ses Sanatçısı Binali Bektaş da sazıyla ve sesiyle Anadolu irfanını yansıtan türkülerden örnekler verdi.

Panel yöneticisi Murat Ertaş, panel sonunda yaptığı değerlendirmede; türkülerimizin bir felsefe metni, bir tasavvuf metni, bir terbiye metni, bir sosyoloji metni, bir tarihi belge, Türkçemizi koruyan bir lügat olarak ele alınması, bir antropolog titizliğiyle değerlendirilmesi, yeni nesillere ve kültür turizmine kazandırılması gerektiğini söyledi.

Programa akademisyenler, öğrenciler, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katılırken etkinlik geleneksel musiki mirasının genç kuşaklara aktarılması açısından önemli bir kültürel buluşma olarak değerlendirildi. - ERZURUM

