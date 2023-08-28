Erzurum'da Palandöken Kültür Yolu Festivali Son Buldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Palandöken Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle sona erdi. Festivalin son gününde şarkıcı Fatma Turgut ve ilahi sanatçısı Mustafa Demirci sahne aldı. Gastronomi etkinlikleri, dijital sergi, film gösterimi ve söyleşiler gibi birçok etkinlik de gerçekleştirildi.
Fatma Turgut Erzurum'da hayranıyla buluştu
ERZURUM - Erzurum'a 9 gün boyunca renk katan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Palandöken Kültür Yolu Festivali, son gün etkinlikleriyle tamamlandı. Festivalin kapanış konserini şarkıcı Fatma Turgut yaptı.
Festivalin son gününde, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda şarkıcı Fatma Turgut binlerce hayranına konser verdi. Sevilen şarkıları seslendiren Fatma Turgut'a sevenleri de eşlik etti.