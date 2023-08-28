Erzurum'da Palandöken Kültür Yolu Festivali Son Buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Palandöken Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle sona erdi. Festivalin son gününde şarkıcı Fatma Turgut ve ilahi sanatçısı Mustafa Demirci sahne aldı. Gastronomi etkinlikleri, dijital sergi, film gösterimi ve söyleşiler gibi birçok etkinlik de gerçekleştirildi.