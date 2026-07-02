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Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar aşure geleneğini yaşattı

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Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, Muharrem ayı etkinliğinde aşure yapıp katılımcılara ikram ederek dayanışma ve kardeşlik geleneğini sürdürdü.

Erzurum'da devlet koruması altındaki çocuklar, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte hazırladıkları aşureyi katılımcılara ikram ederek dayanışma ve kardeşlik geleneğini yaşattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, görevliler eşliğinde mutfağa girerek aşure yapımına katıldı.

Aşure için hazırlanan malzemeleri doğrayıp tencerelerde buluşturan çocuklar, pişirme sürecinde de görev alarak aşureleri karıştırdı.

Hazırladıkları aşureleri programın sonunda katılımcılara da sunan çocuklar, Muharrem ayının simgelerinden biri olan aşure geleneğini yaşatmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç
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