Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar kutsal emanetleri sergisini ziyaret etti

Güncelleme:
Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi"ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğinde Erzurum'da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde açılan "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi", son gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde devlet korumasındaki çocuklar, Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerifi ve Saç-ı Şerifi ile Kabe örtüsünün de aralarında bulunduğu 99 vakıf eseri ve kutsal emanetleri yakından inceledi.

Rehberler eşliğinde yapılan gezide, çocuklara eserlerin tarihi süreçleri, taşıdığı manevi anlam ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Ziyaret sırasında çocuklar duygusal anlar yaşadı.

İl Müdürü Hasan Aykut, ramazanın birlik, paylaşma ve manevi değerleri hatırlama ayı olduğunu vurguladı.

Mübarek ayda çocukların anlamlı sergiyi ziyaret etmesinin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Aykut, "Özellikle sergide yer alan Sakal-ı Şerifi ve Saç-ı Şerifi ile Kabe örtüsünü görmeleri çocuklarımızın manevi dünyasında derin izler bırakmıştır. Devlet koruması altındaki çocuklarımızın tarihini, kültürünü ve vakıf medeniyetimizin izlerini tanıyarak yetişmesi önceliklerimiz arasındadır. Sosyal ve kültürel etkinliklerle çocuklarımızın çok yönlü gelişimini desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

