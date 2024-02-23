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Erzurum'da Anaokulu Öğrencileri Müze Gezisi Yaptı

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Erzurum'da bulunan bir anaokulu, kültürel varlıkları tanımak amacıyla Erzurum Müzesi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, müzedeki eserleri inceledi ve eğlenceli vakit geçirdi. Program, öğretmenlerin bilgi vermesiyle sona erdi.

Erzurum'da anaokulu öğrencileri, kültürel varlıkları tanımak amacıyla Erzurum Müzesi'ni gezdi.

Şair Nefi Anaokulunca düzenlenen kültür etkinliği programı kapsamında öğrenciler, Birsel Keskin Erden ve Büşra Özkara Demirci öğretmenleri eşliğinde şehir merkezindeki Üç Kümbetler'in yanında bulunan Erzurum Müzesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Müze görevlilerin de refakat ettiği ziyarette, öğrenciler Erzurum tarihi başta olmak üzere tunç, demir ve kalkolitik çağ, Helenistik, Roma ile Bizans dönemlerine ait eser ve görsellerin sergilendiği binlerce eseri dikkatle inceledi.

Müzedeki, sinevizyon, laboratuvar, çocuk oyun alanı ve kütüphaneyi de gezip eğlenceli vakit geçiren çocukların en çok dikkatini bal mumundan yapılan heykeller çekti.

Program, öğretmenlerin müze ve tarihi eserler hakkında öğrencilere bilgi vermesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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