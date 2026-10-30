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Erzincan'daki 2 fotoğraf Tarım ve Orman Bakanlığı yarışmasında sergilenmeye değer bulundu

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Erzincan'daki 2 fotoğraf Tarım ve Orman Bakanlığı yarışmasında sergilenmeye değer bulundu
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Tarım ve Orman Bakanlığının fotoğraf yarışmasında Erzincan'da çekilen 2 fotoğraf sergilenmeye değer bulundu. Aynur Bostan'ın 'Çoban Haydar' ve Sema Mermertaş'ın 'Yün Eğirme' fotoğrafları kentin tarım ve hayvancılık kültürünü sanatla tanıtma fırsatı sundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda Erzincan'da çekilen 2 fotoğraf sergilenmeye değer bulundu.

Yarışmada Aynur Bostan'ın "Çoban Haydar" ve Sema Mermertaş'ın "Yün Eğirme" adlı fotoğrafları, sergilenmeye değer eserler arasında yer aldı.

Erzincan'ın tarım, hayvancılık, üretim kültürü ve insan hikayelerini yansıtan fotoğraflar, kentin kültürel ve ekonomik değerlerini sanat aracılığıyla tanıtma fırsatı sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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