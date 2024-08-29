Erzincan'da Tilki Ayakkabıları Çalıyor

Erzincan'da bağ evinin önündeki ayakkabıların sürekli kaybolması üzerine güvenlik kameralarını inceleyen ev sahibi, ayakkabıları tilkinin götürdüğünü gördü.

İl merkezine bağlı Karatuş köyündeki bağ evinde ikamet eden Ozan Irmak, belirli aralıklarla evinin önündeki çizme, terlik ve ayakkabıların gece kaybolması üzerine güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Kaybolan ayakkabıları bir tilkinin götürdüğünü fark eden Irmak'ı, bu durum hem şaşırttı hem de tebessüm ettirdi.

Ozan Irmak, AA muhabirine, çizme, terlik ve ayakkabılarının belirli aralıklarla kaybolduğunu anlattı.

Bu durum üzerine güvenlik kameralarını detaylı incelemeye aldığını ifade eden Irmak, şöyle konuştu:

"Burada bağ evimde kalıyorum. Sabahları kalktığımda her gün terliğim, ayakkabım kapının önünden eksilmeye başladı. Bu da benim dikkatimi çekti. Bahçeye taktırdığım güvenlik kamerasının görüntülerini oturup tek tek izledim. Görüntüleri izleyince götürenin tilki olduğunu gördüm. İlk gün terliğimi götürmüştü, sonra ayakkabı, sonra tekrar terlik götürmeye başladı. En son da yeni aldığım spor ayakkabılarımı götürdü."

Irmak, bu duruma şaşırdığını belirterek, "Bu beni biraz da üzdü ama daha sonra tatlı tebessüm bıraktı. Yaramaz bir tilki. Burada tarlamız var, tarlamızı suladığımız zamanlar giydiğim çizmelerimizi de götürmüş ama çizme büyük ve ağır olduğu için götürememiş yarı yolda bırakmış. Yaramaz tilkinin bize biraz zararı olsa da doğa tabii ki hayvanlarla güzel." diye konuştu.