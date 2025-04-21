Erzincan'da Havalandırma Boşluğuna Düşen Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Erzincan'da hastanenin havalandırma boşluğuna düşen Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin eski diyaliz bölümünün havalandırma boşluğuna kedi düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kedinin bulunduğu yeri tespit eden itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğunu kırarak sarkıttığı merdiven yardımıyla mahsur kalan hayvanı kurtardı.

Genel kontrolü yapılan ve sağlıklı olduğu anlaşılan kedi, doğal ortamına salındı.