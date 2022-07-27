Erzincan'da ezanı güzel okuma yarışması bölge elemeleri yapıldı Erzincan'da, 8 ilden imamların katılımıyla ezanı güzel okuma bölge yarışması gerçekleştirildi. Erzincan'da, 8 ilden imamların katılımıyla ezanı güzel okuma bölge yarışması gerçekleştirildi. İl Müftüsü Burhan Çakır, Camii Kebir Camisi'nde gerçekleştirilen yarışma öncesi yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen ezanı güzel okuma bölge yarışmasının Erzincan'da yapılmasının uygun görüldüğünü ifade ederek, yarışmaya katılanlara başarı diledi. Çakır, "Ezanların minarelerden yükselmesi için ne mücadeleler verilmiştir. Ezan, dinimizde çok değerli ve kıymetlidir. Memleketimiz, milletimiz ve Müslümanlar içini ezan çağrısı çok önemlidir." dedi. Konuşmalar sonrası Ardahan, Artvin, Ağrı, Bayburt, Erzurum, Gümüşhane, Kars ve Erzincan'dan yarışmaya katılan imamlar, ezanı farklı makamlarda okuyarak dereceye girmeye çalıştı. Yarışmada Hamit Nas birinci olurken, Mustafa Ayışık ikinci, Burhan Eser ise üçüncü oldu. Söz konusu yarışmada birinci olan Nas, ezanı güzel okuma Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. Kültür Sanat AA / Barış Yalçınkaya Diyanet İşleri Başkanlığı Burhan Çakır Erzincan Kültür Sanat Haberler

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