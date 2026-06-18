ÇOGEP kapsamında hazırlanan rölyef eserler sergilendi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında düzenlenen Kağıt Rölyef ve Alçı Rölyef Tablo Kursu tamamlandı.

Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, sosyal yönden desteklemek ve yeteneklerini ortaya çıkarmalarına imkan sunmak amacıyla açılan kurs sonunda öğrencilerin hazırladığı eserler sergilendi.

Öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı kağıt ve alçı rölyef çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergide gençlerin kurs süresince ortaya koyduğu çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gençlerin eğitim, kültür ve sanat alanlarındaki gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtilerek, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin dün olduğu gibi bugün de yarın da daima yanındayız." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı