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Erzincan’da asırlık gelenek atlı düğün alayıyla yaşatılıyor

Erzincan’da asırlık gelenek atlı düğün alayıyla yaşatılıyor
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Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Armutlu köyünde, unutulmaya yüz tutan geleneklerden atla gelin alma merasimi, düğünlerde yaşatılmaya devam ediyor.

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Armutlu köyünde, unutulmaya yüz tutan geleneklerden atla gelin alma merasimi, düğünlerde yaşatılmaya devam ediyor.

Köyde geçmişten günümüze aktarılan gelenek kapsamında düzenlenen düğünlerde gelin, süslenen ata bindirilerek davul ve türküler eşliğinde baba evinden uğurlanıyor.

Köy sokaklarında atlı gelin alayının önünde ve arkasında ilerleyen kalabalık, davul sesleri, alkışlar ve türküler eşliğinde renkli görüntüler oluşturuyor.

Geleneksel kıyafetler içerisindeki gelinin süslenmiş at üzerinde köyden uğurlanması, düğünün en dikkat çekici anlarından biri olurken, törene katılanlar da bu anları ilgiyle takip ediyor.

Gelin evinin önünde duaların okunmasının ardından büyüklerin hayır duası alınıyor. Daha sonra gelin, yöre geleneklerine uygun şekilde at üzerinde düğün alayı eşliğinde uğurlanıyor.

Modern yaşamla birlikte giderek unutulmaya başlayan atla gelin alma geleneğinin köyde sürdürülmesi, yöre kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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