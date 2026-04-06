Erzincan Valisi Aydoğdu ile Belediye Başkanı Aksun AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Vali Aydoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, AA'nın doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, "Günümüzde de ülkemizin ve dünyanın saygın haber kaynaklarından biri olmayı sürdüren Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm çalışanlarına başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Aksun ise sosyal medya hesaplarından, "Milletimizin bağımsızlık mücadelesinde üstlendiği tarihi misyonla kurulan Anadolu Ajansının, kuruluşunun 106. yıl dönümü kutlu olsun." mesajını paylaştı.