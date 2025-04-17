Erzincan'da Alevi dedesi Ahmet Uğurlu için "Vefa Etkinliği" düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığınca Erzincan'da yaşayan 96 yaşındaki Alevi dedesi Ahmet Uğurlu için memleketinde "Vefa Etkinliği" düzenlendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Munzur Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Aziz Altı tarafından Alevi ocakları ve Alevi dedesi Ahmet Uğurlu'nun özgeçmişi anlatıldı.

Uğurlu'ya hayatı boyunca gösterdiği hizmetlerinden dolayı onur plaketi takdim edildi.

Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, burada yaptığı konuşmada, Alevi dedesi Ahmet Uğurlu'ya vefa göstermek adına buluştuklarını, vefanın hatırlamak değil, unutmamaya söz vermek olduğunu söyledi.

Canpolat, "Vefa, geçmişe değil insanlığa sadakattir. Ahmet Uğurlu dedeye vefa, sadece onun şahsına değil, onun temsil ettiği duruşa, hikmete, ahlaka ve vakara duyulan minnettir." dedi.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir de Alevi-Bektaşi geleneğinin sadece bir inanç sistemi değil, aynı zamanda bu milletin, bu yurdun, bu toprakların özü olduğunu belirterek, "Ahmet dede gibi yol büyüklerimiz de hem bu kutlu yolun hem de Türk milletinin yüreğinden gelen o engin irfanın taşıyıcısıdır. Yeri gelir bir ozan gibi yüreğinden konuşur, yeri gelir bir derviş gibi susar. Ama hep gönülden söyler, gönülden yaşar, gönülden konuşur." ifadesini kullandı.

Alevi dedesi Ahmet Uğurlu da İslam dininin barış, sevgi, güven, güzel ahlak, Allah'a teslim olmak olduğunu belirterek, birlik beraberlik mesajları verdi.

Uğurlu, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının açılmasından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından deyiş ve nefes dinletisi ile son bulan programa, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.