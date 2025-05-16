Erzincan'da "Aile Yılı" kapsamında 24 örnek aileye şilt takdim edildi

Erzincan'da 'Aile Yılı' kapsamında 24 örnek aileye şilt takdim edildi
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Erzincan'da "Aile Yılı" kapsamında 24 örnek aileye törenle şilt takdim edildi.

Erzincan'da "Aile Yılı" kapsamında 24 örnek aileye törenle şilt takdim edildi.

???????Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesi kapsamında, Erzincan Valiliğince İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) toplantı salonunda tören düzenlendi.

Törende örnek seçilen 24 aileye Vali Hamza Aydoğdu tarafından şilt takdim edildi.

Törende konuşan Vali Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesi dolayısıyla düzenlenen programdan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Fedakar 24 aileyle buluştuklarını ifade eden Aydoğdu, "Onların hikayelerinde, yani sizin hikayenizde Anadolu irfanını, ahilik terbiyesini, Yunus'un gönlünü, Mevlana'nın hoşgörüsünü, Pir Sultan Abdal'ın derinliğini görüyoruz. Zira her aile bir yuvadır ama bazıları vardır ki, o yuva aynı zamanda bir okul, bir ahlak ocağı, bir vefa hanesidir. Bir evde sevgi varsa, orada kavga değil konuşma, kırgınlık değil merhamet, hesap değil helallik vardır." dedi.

Aydoğdu, ailelere verilen şiltin ödülden ziyade hatırlatma olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu şiltler, ailesine sahip çıkan, evlatlarına ahlakı ve sevgiyi birlikte öğreten, topluma örnek olmuş 24 kıymetli ailemizin hatırasını bir arşive değil, bir hafızaya, Erzincan'ın hafızasına kaydetmek için burada toplanmış bulunuyoruz. Bugün örnek olarak onurlandırdığımız bu aileler, sadece kendi çocuklarına değil, bir şehre, bir nesle ışık tutan kandiller olacak inşallah. Bu şilt, 'Bir baba, evladına en çok güzel ahlak bırakır' diyen geleneğimizin, töremizin takdiridir. Bu şiltler evde yanan lambanın, sokaktaki huzura katkısını bilen irfanın bir nişanesidir."

Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ve örnek ailelerin yakınlarının katıldığı program, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Kültür Sanat
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