Erzincan'da 500 kişi düz halay oynadı

Erzincan'da düzenlenen etkinlikte 300 öğrenci ve 200 veli el ele verip düz halay oynadı, ortaya unutulmaz görüntüler çıktı.

Erzincan'da Kavakyolu Şehit Salih Ay İlkokulu tarafından düzenlenen etkinlikte 500 kişi aynı anda Erzincan Düz Halayı oynadı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte 300 öğrenci ile 200 veli bir araya gelerek Erzincan'ın yöresel halk oyunu olan düz halayı oynadı.

Okul Müdürü Oğuz Kürşat Onay, etkinlikte yaptığı konuşmada, Erzincan'da şimdiye kadar kurulan en kalabalık halay halkasını oluşturduklarını söyledi.

Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte mahalle muhtarları Ömer Dinç ve Gürsel Doğan da halaya eşlik etti.

Yaklaşık 500 kişinin aynı anda halay çektiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Halay, İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından drone ile görüntülendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
