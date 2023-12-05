Haberler ›› Kültür Sanat ›› Erzin'de düzenlenen söyleşide öğrenciler Mescid-i Aksa şiirini okudu

Erzin'de düzenlenen söyleşide öğrenciler Mescid-i Aksa şiirini okudu

5 Aralık 2023 14:50 Son Güncelleme: 14:52 Abone Ol

Hatay'ın Erzin ilçesinde gerçekleştirilen sanat ve edebiyat söyleşisinde, öğrenciler duygusal anlar yaşatarak Mescid-i Aksa şiirini okudu. Yazar ve senarist Güven Adıgüzel'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, öğrencilerin kitaplarını imzalatmasıyla sona erdi.