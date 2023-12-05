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Erzin'de düzenlenen söyleşide öğrenciler Mescid-i Aksa şiirini okudu

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Hatay'ın Erzin ilçesinde gerçekleştirilen sanat ve edebiyat söyleşisinde, öğrenciler duygusal anlar yaşatarak Mescid-i Aksa şiirini okudu. Yazar ve senarist Güven Adıgüzel'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, öğrencilerin kitaplarını imzalatmasıyla sona erdi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen sanat ve edebiyat söyleşisinde öğrenciler Mescid-i Aksa şiirini okudu.

Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen söyleşi programına yazar ve senarist Güven Adıgüzel konuşmacı olarak katıldı.

Söyleşi sırasında öğrenciler Mescid-i Aksa şiirini okudu.

Duygusal anların yaşandığı söyleşi, Adıgüzel'in öğrencilere kitaplarını imzalamasıyla son buldu.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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