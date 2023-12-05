Erzin'de düzenlenen söyleşide öğrenciler Mescid-i Aksa şiirini okudu
Hatay'ın Erzin ilçesinde gerçekleştirilen sanat ve edebiyat söyleşisinde, öğrenciler duygusal anlar yaşatarak Mescid-i Aksa şiirini okudu. Yazar ve senarist Güven Adıgüzel'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, öğrencilerin kitaplarını imzalatmasıyla sona erdi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen sanat ve edebiyat söyleşisinde öğrenciler Mescid-i Aksa şiirini okudu.
Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen söyleşi programına yazar ve senarist Güven Adıgüzel konuşmacı olarak katıldı.
Söyleşi sırasında öğrenciler Mescid-i Aksa şiirini okudu.
Duygusal anların yaşandığı söyleşi, Adıgüzel'in öğrencilere kitaplarını imzalamasıyla son buldu.