Erol Tufan röportajında şiir, çeviri ve yazarlık üzerine düşünceler

Mesut Şenol ve Erinç Büyükaşık'ın birlikte sunduğu Papirüs programının bu haftaki konuğu, şair ve çevirmen Erol Tufan oldu. Programda Tufan, yazarlık serüveninden şiir çevirilerine ve İstanbul'un edebiyattaki yerine kadar pek çok konuyu ele aldı.

"TÜM KİTAPLARIMIN ÖZÜ: 'EROL'UN PEŞİNDEN EROL'"

Tufan, yazarlık yolculuğunu ve eserlerinin temel dayanağını "Erol'un Peşinden Erol" ifadesiyle açıkladı. Bu kitabın, yazdığı tüm eserlerin özünü temsil ettiğini belirten Tufan, bu süreçteki kişisel ve sanatsal keşiflerini anlattı.

"ÇEVİRİLERİMİ GÜÇLÜ ŞAİRLERLE YAPTIM"

Şiir çevirilerinde izlediği yöntemi paylaşan Tufan, "Şiirlerimi bir dilden diğer dile aktarırken, o dildeki güçlü şairlerle birlikte çalıştım" dedi. Bu yaklaşımıyla çeviri sürecinde şiirin ruhunu korumaya özen gösterdiğini vurguladı.

"İSTANBUL, YAZARLARA İLHAM VEREN BİR ŞEHİR"

Edebiyat dünyasındaki İstanbul'un rolüne değinen Tufan, "İstanbul, dünyadaki bütün yazarlara ilham olan bir şehir" diyerek şehrin edebi anlamda taşıdığı önemi dile getirdi.

"YAZMAK, İÇSEL BİR DÖNÜŞÜMÜN ÜRÜNÜDÜR"

Yazarlık psikolojisi hakkında da konuşan Tufan, "Canında bir problem taşıyan kişi yazmaya meyillidir" diyerek, yazma eyleminin bireyin içsel sorunlarıyla olan bağlantısına dikkat çekti.

Erol Tufan'ın düşünceleri, şiir ve çeviri süreçlerine dair önemli bir perspektif sunarken, İstanbul'un edebiyat dünyasındaki eşsiz yerini bir kez daha gözler önüne serdi.