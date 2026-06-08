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Ergene'de "Sanata dokunan hayatlar" sergisi açıldı

Ergene'de 'Sanata dokunan hayatlar' sergisi açıldı
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Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Ergene Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen 'Sanata Dokunan Hayatlar' Yıl Sonu Sergisi, kursiyerlerin yıl boyunca ürettiği yaklaşık 3 bin eserle ziyarete açıldı. El sanatları, giyim, tasarım ve güzellik alanlarındaki çalışmalar yoğun ilgi gördü.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Ergene Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan "Sanata Dokunan Hayatlar" Yıl Sonu Sergisi, düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Yoğun katılımın olduğu sergi, kursiyerlerin yıl boyunca ortaya koyduğu emek ve üretimi bir araya getirdi.

Ergene Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslarda eğitim alan kursiyerler tarafından hazırlanan eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. El sanatları teknolojisi, giyim üretim teknolojisi, sanat ve tasarım ile güzellik ve saç bakım hizmetleri alanlarında ortaya çıkarılan çalışmalar, sergide geniş bir yelpazede yer aldı.

Yıl boyunca süren eğitim sürecinde üretilen yaklaşık 3 bin eser, hem el becerilerinin gelişimini hem de mesleki yeterliliğin artırılmasını ortaya koydu. Sergide yer alan çalışmalar, hayat boyu öğrenme anlayışının yalnızca eğitimle sınırlı kalmayıp üretime, sanata ve sosyal yaşama doğrudan katkı sunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Açılışta kursiyerlerin heyecanı ve ailelerin ilgisi dikkat çekerken, sergi alanında el emeği ürünler tek tek incelendi. Katılımcılar, kurslarda verilen eğitimin bireylerin hem kişisel gelişimine hem de üretkenliğine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Ergene Halk Eğitimi Merkezi yetkilileri ise hayat boyu öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak ve daha fazla bireyin mesleki ve sanatsal beceriler kazanmasını sağlamak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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