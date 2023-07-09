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Ereğli'de Köfn rüzgarı esti

Kültür Sanat Haberleri

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nde ünlü müzik grubu Köfn sahne aldı. Yağmura rağmen hayranları eğlendi.

Ereğli'de Köfn rüzgarı esti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 23.'sü düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nde ünlü müzik grubu Köfn sahne aldı.

Kdz. Ereğli ilçesinde bu yıl 23.'sü düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nin üçüncü gününde Köfn sahne aldı. Yağmura rağmen hayranları ünlü müzik grubunun parçalarıyla eğlendi.

"Bi Tek Ben Anlarım", "Al Aramızdan" gibi şarkılarını seslendiren müzik grubu, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede performans sergiledi.

Köfn Müzik Grubu üyeleri Salman Tin ve Bilge Kaan Etil, söyledikleri şarkılarla özellikle gençleri mest etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Kültür Sanat

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