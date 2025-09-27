Erdal Erzincan'ın 'Alevilik' ve 'Türkçe' çıkışı büyük tartışma yarattı

Halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alevilik'te ibadetlerin Türkçe yapıldığını söylemesi yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

"ALEVİLİĞİN İBADET DİLİ TÜRKÇEDİR"

Erzincan, paylaşımında "Alevilik, 72 milleti içine alan kadim bir gelenektir. Kürt Alevi, Türk Alevi diye bir ayrım yoktur. Aleviliğin lisanı hal dilidir, ibadet dili ise Türkçedir" ifadelerine yer verdi.

MİKAİL ASLAN: ANNEM İBADETİNİ ZAZACA YAPIYOR

Sanatçı Mikail Aslan, Erzincan'ın çıkışına tepki göstererek, annesinin Türkçe bilmediğini ve ibadetlerini Zazaca yaptığını söyledi. "İbadet dilimiz Türkçe değildir" diyen Aslan, "Annem Türkçe bilmiyor ve ibadetini Kirmancca/Zazaca yapıyor. İbadet dilinin kısmen Türkçeleşmesi, Cumhuriyet sonrasındaki asimilasyon politikalarıyla gerçekleşen bir durumdur. Onlarca beyitini söylediğiniz Davut Sulari'nin ibadet dilini merak edenler, kayıtları açıp dinlesin" dedi.

ERZİNCAN: SÖZLERİMİN ÇARPITILMASINI İSTEMEM

Gelen tepkilerin ardından Erzincan yeni bir açıklama yaparak, "İbadet dili derken cemlerde bağlama eşliğinde söylenen deyişlerin Türkçe olmasından söz ettim. Bu benim kişisel görüşüm değil, halkın tercihi. Sözlerim çarpıtılıyor. Bu ülkenin en büyük hastalığı ırkçılıktır" dedi.

SABAHAK AKKİRAZ'DAN DESTEK

Sanatçı Sabahat Akkiraz da Erzincan'a destek vererek, "Erdal Erzincan doğruyu söylüyor. Kimsenin Alevilik umurunda değil, herkes siyaset peşinde. Erdal da o deryadır" ifadelerini kullandı.