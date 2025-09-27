Haberler

Erdal Erzincan'ın "Alevilik" ve "Türkçe" çıkışı büyük tartışma yarattı

Erdal Erzincan'ın 'Alevilik' ve 'Türkçe' çıkışı büyük tartışma yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erdal Erzincan'ın "Aleviliğin ibadet dili Türkçedir" sözleri tartışma yarattı. Mikail Aslan, ibadetlerin Zazaca da yapıldığını belirtirken, Erzincan da sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan sanatçı Sabahat Akkiraz ise Erzincan'a destek verdi.

Halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alevilik'te ibadetlerin Türkçe yapıldığını söylemesi yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

"ALEVİLİĞİN İBADET DİLİ TÜRKÇEDİR"

Erzincan, paylaşımında "Alevilik, 72 milleti içine alan kadim bir gelenektir. Kürt Alevi, Türk Alevi diye bir ayrım yoktur. Aleviliğin lisanı hal dilidir, ibadet dili ise Türkçedir" ifadelerine yer verdi.

MİKAİL ASLAN: ANNEM İBADETİNİ ZAZACA YAPIYOR

Sanatçı Mikail Aslan, Erzincan'ın çıkışına tepki göstererek, annesinin Türkçe bilmediğini ve ibadetlerini Zazaca yaptığını söyledi. "İbadet dilimiz Türkçe değildir" diyen Aslan, "Annem Türkçe bilmiyor ve ibadetini Kirmancca/Zazaca yapıyor. İbadet dilinin kısmen Türkçeleşmesi, Cumhuriyet sonrasındaki asimilasyon politikalarıyla gerçekleşen bir durumdur. Onlarca beyitini söylediğiniz Davut Sulari'nin ibadet dilini merak edenler, kayıtları açıp dinlesin" dedi.

ERZİNCAN: SÖZLERİMİN ÇARPITILMASINI İSTEMEM

Gelen tepkilerin ardından Erzincan yeni bir açıklama yaparak, "İbadet dili derken cemlerde bağlama eşliğinde söylenen deyişlerin Türkçe olmasından söz ettim. Bu benim kişisel görüşüm değil, halkın tercihi. Sözlerim çarpıtılıyor. Bu ülkenin en büyük hastalığı ırkçılıktır" dedi.

SABAHAK AKKİRAZ'DAN DESTEK

Sanatçı Sabahat Akkiraz da Erzincan'a destek vererek, "Erdal Erzincan doğruyu söylüyor. Kimsenin Alevilik umurunda değil, herkes siyaset peşinde. Erdal da o deryadır" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Kültür Sanat
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
Erdoğan, 'Savaştan büyük tehdit' diye uyarmıştı! 30 yıl sonrası için korkunç senaryo

Erdoğan "Savaştan kötü" demişti! 30 yıl sonrası için tablo vahim
Güllü'nün kızı gasilhanede fenalık geçirdi

Güllü'nün kızı gasilhaneden böyle çıkarıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında Trump'ın imzası var! Gazze'de savaşı bitirecek 21 maddelik plan Netanyahu'nun önünde

Gazze'de savaşı bitirecek 21 maddelik plan Netanyahu'nun önünde
Asena boşanır boşanmaz Bülent Ersoy'la aynı sahneye çıkıyor

Sekiz yıl sonra geri dönüyor! Partneri de bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.