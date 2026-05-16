Engellilerin toplumsal hayattaki önemi anlatıldı

16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Kırşehir’de düzenlenen etkinlikte engelli bireylerin toplumsal hayattaki yeri ve eğitimin önemi anlatıldı. Öğrenciler gösteriler sundu, Beyazay Şube Başkanı Adnan Göçmen engelli bireylerin azminin rehber olduğunu vurguladı.

Vahide Hüseyin Karahan Eğitim Uygulama Okulu ile Kırşehir Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Programa öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Etkinlikte konuşan Kırşehir Beyazay Şube Başkanı Adnan Göçmen; engelli bireylerin sosyal yaşamda daha aktif yer alabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Göçmen; "Engelli bireylerimizin azmi bizler için bir rehberdir. Bugün burada gördüğümüz eğitim azmi, doğru imkanlar sunulduğunda 'engel' kelimesinin nasıl anlamsızlaştığının en büyük kanıtıdır" dedi.

Program, öğrencilerin hazırladığı etkinlikler ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - KIRŞEHİR

