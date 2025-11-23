Haberler

Engelli Öğretmenden Azim Dolu Eğitim

Adana'da bedensel engelli Türkçe öğretmeni Mustafa Süt, koltuk değneğiyle ders vererek özel yetenekli öğrencilere ilham kaynağı oluyor. Hayallerini gerçekleştirmekteki azmi ve öğrencilere olan desteği ile dikkat çekiyor.

Adana'da özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı okulda görev yapan 45 yaşındaki bedensel engelli Türkçe öğretmeni Mustafa Süt, koltuk değneğiyle verdiği derslerdeki azmiyle çocuklara örnek oluyor.

Henüz 1 yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle vücudunda gelişim bozukluğu oluşan Süt, uzun yıllar fizik tedavi gördü.

Yürüyebilmek için koltuk değneği kullanan Süt, yaşadığı zorluklara rağmen 2002'de Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

Süt, aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığınca Batman'a Türkçe öğretmeni olarak görevlendirildi.

Mesleğini 8 yıldır Adana'daki Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi'nde devam ettiren Süt, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilere eğitim veriyor.

"Engelli bir öğretmen olduğumu hiç hissetmedim"

Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Süt, AA muhabirine, hayali olan öğretmenliği severek yaptığını söyledi.

Yürüme engelinin zorluklarını aştığını dile getiren Süt, "Engelim beni okuldan, kitap ve derslerimden asla uzaklaştırmadı. Hatta engelli olmam okuma motivasyonumu artırdı. Belki de engelli olmasaydım bu kadar istekli okumayacaktım." dedi.

Süt, engelinin işini yapmasında eksikliğe neden olmadığını belirterek, "Öğretmenlik hayatım boyunca engelimle ilgili hiçbir öğrencimden ya da velimden olumsuz geri bildirim almadım. Bana hiçbir zaman negatif ayrımcılık yapmadılar. Onların yanında engelli bir öğretmen olduğumu hiç hissetmedim." diye konuştu.

Öğrencilerinin azim ve kararlılıkla geleceğe hazırlanması için çalıştığını anlatan Süt, şunları kaydetti:

"Görev yaptığım okulda sahne sanatları, drama ve yaratıcı yazarlık gibi etkinlikler düzenliyoruz. Çocukların kendilerini ifade etmesine, hazırlıklı ya da hazırlıksız konuşma yapmasına, şiir okumasına ve güzel masal ile hikaye yazmasına destek oluyoruz. Aynı şevk, mücadele ve azimle üniversiteye hazırlanan eski Mustafa Süt olarak, öğrencilerimi yetiştirmeye devam edeceğim."

Engelli bireylerin hayata küsmemesi gerektiğini vurgulayan Süt, meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Kültür Sanat
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
