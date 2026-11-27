11. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali, görme ve işitme engelli izleyicileri sesli betimleme ve işaret dili desteğiyle sinemayla buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle, Türk Telekom Tivibu ana sponsorluğunda düzenlenen festival, film gösterimleriyle devam ediyor. Gösterim ve etkinliklerin 21-28 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda sinemaseverlerle buluşacağı festival, usta yönetmenlerden oyunculara, yapımcılardan dijital platform temsilcilerine uzanan geniş katılımlı programlara ev sahipliği yapıyor.

Festivalde görme ve işitme engelliler için özel film gösterimleri yapıldı. Festival kapsamında kurmaca, deneysel ve belgesel türlerinde daha önce ödül almış üç film, uzmanlar tarafından sesli betimleme ve işaret diliyle erişilebilir hale getirildi.

Festival Başkanı Aşkın Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme ve işitme engellilere yönelik gösterimden sonra aldıkları geri bildirimlerden çok etkilendiklerini söyledi.

Yönetmenlerin de oldukça etkilendiklerini belirten Özcan, "Çünkü onlar da böyle bir şeyi tecrübe etmemişlerdi. Onların dünyasında kimi gözleri kapalı izlediği kimisi de kulakları duymadan izlediği için işaret diliyle onların ne anladığı, filme nasıl baktığı çok önemliydi. Yani filmlere başka bir dünya gözünden bakmayı da aslında bize öğretti. Sinema herkes için ulaşılabilir olmalı." dedi.

Festival koordinatörü Abdulhamit Güler de sinemanın herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurgulayarak, engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımının önemine dikkati çekti.

Güler, "Biz engellileri hiçbir şey yapamayacaklarmış gibi düşünüyoruz. Halbuki öyle değil. Görme engelli oyuncu İhsan Sever var burada mesela. Daha önce bir kısa filmimizde de oynadı. Gayet de yapabildiği bir şey. Tiyatro oyunları da sahneliyor kendisi. 22 yıllık oyuncu ve 14 yıldır görme engelli olan İhsan Bey, bize sesli betimlemenin film deneyimine katkısı hakkında bilgiler verdi." şeklinde konuştu.

Görsel ayrıntıların ve seslerin betimlenmesi sayesinde sahneleri zihninde canlandırabildiğini belirten görme engelli oyuncu İhsan Sever ise "Gerçekten mutlu oldum. Betimler örneğin dalga sesleriyle hayal kurdurabiliyor. Betimle birlikte bazı görüntüler tamamen zihnimde oluşabiliyor. Gösterim, engelli bireylerin sinemaya erişiminin bir ayrıcalık değil, eşit katılım hakkı olduğunu bir kez daha gündeme getirdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA