ENDONEZYA - Bali'de kötü şanstan arınma ritüeli düzenlendi - Haberler

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ENDONEZYA - Bali'de kötü şanstan arınma ritüeli düzenlendi

AA - Anton Raharjo - Kültür Sanat
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ritüelden detaylar BALİ - Endonezya'nın Bali kentindeki Munggu köyünde kötü şanstan arınmak için "Mekotek" adlı ritüel düzenlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ritüelden detaylar

BALİ - Endonezya'nın Bali kentindeki Munggu köyünde kötü şanstan arınmak için "Mekotek" adlı ritüel düzenlendi. Mekotek Ritüeli, Munggu köyünün ve sakinlerinin kötü şanstan kurtulduğuna inanılan bir Hindu geleneğidir.

AA / Anton Raharjo - Kültür Sanat

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