ENDONEZYA - Bali'de kötü şanstan arınma ritüeli düzenlendi
AA - Anton Raharjo - Kültür Sanat
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ritüelden detaylar BALİ - Endonezya'nın Bali kentindeki Munggu köyünde kötü şanstan arınmak için "Mekotek" adlı ritüel düzenlendi.
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Ritüelden detaylar
BALİ - Endonezya'nın Bali kentindeki Munggu köyünde kötü şanstan arınmak için "Mekotek" adlı ritüel düzenlendi. Mekotek Ritüeli, Munggu köyünün ve sakinlerinin kötü şanstan kurtulduğuna inanılan bir Hindu geleneğidir.
AA / Anton Raharjo - Kültür Sanat