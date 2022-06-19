ENDONEZYA - Bali'de kötü şanstan arınma ritüeli düzenlendi GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ritüelden detaylar BALİ - Endonezya'nın Bali kentindeki Munggu köyünde kötü şanstan arınmak için "Mekotek" adlı ritüel düzenlendi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ritüelden detaylar BALİ - Endonezya'nın Bali kentindeki Munggu köyünde kötü şanstan arınmak için "Mekotek" adlı ritüel düzenlendi. Mekotek Ritüeli, Munggu köyünün ve sakinlerinin kötü şanstan kurtulduğuna inanılan bir Hindu geleneğidir. AA / Anton Raharjo - Kültür Sanat Kültür Sanat Haberler

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