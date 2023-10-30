Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, Osmaniye'de resim sergisi açtı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, Osmaniye'de Cumhuriyetin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında 54. kişisel resim sergisini açtı. Sula, ayrıca düzenlenen konferansta polis ve aileleriyle bir araya gelerek yaşam tecrübelerini ve vatan sevdasını anlattı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişi ressam Ahmet Sula, Cumhuriyetin 100. yıldönümünde 54. kişisel resim sergisini Osmaniye'de sanatseverlerin beğenisine sundu. Ahmet Sula, düzenlenen konferansta ise polis ve aileleri ile bir araya gelerek yaşam tecrübelerini ve vatan sevdasını anlattı.

Cebelibereket Kültür Merkezi'nde, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansa konuşmacı olarak, Polis Başmüfettişi Emniyet Müdürü Ahmet Sula katıldı.

Ahmet Sula, Kültür Merkezi girişindeki fuaye alanında 54. kişisel resim sergisini açarak sanatseverlerin beğenisine sundu. Sula'nın sergisini, 12'nci Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halit Gülten, Osmaniye İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Burhan Torun, mahalle muhtarları, Emniyet Müdür Yardımcıları, polis ve aileleri gezdi. Sergi hakkında katılımcılara kısa bilgiler veren Ahmet Sula, daha sonra ise düzenlediği konferansta polis ve aileleri ile bir araya gelerek yaşam tecrübelerini ve vatan sevdasını anlattı. (DHA)