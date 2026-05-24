Yörük sofrası, Türk Mutfağı Haftası "Bir Sofrada Miras" programında tanıtıldı

Emine Erdoğan’ın himayesinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında İstanbul’da “Bir Sofrada Miras” etkinliği gerçekleştirildi. Erdoğan, Türk mutfağının medeniyet mirası olduğunu vurguladı.

Emine Erdoğan himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Anadoludakiler Programı kapsamında, İstanbul'da Türk Mutfağı Haftası "Bir Sofrada Miras" etkinliği düzenlendi.

Emine Erdoğan açılış konuşmasında, İstanbul'un, yeryüzünün en eski şahitlerinden biri, medeniyetlerin, halkların ve tarihin buluştuğu bir insanlık sofrası olduğunu belirterek, bu sofrada Türk mutfağının güçlü bir medeniyet mirası olduğunun yeniden hatırlandığını kaydetti. Erdoğan, bu mirasın Türkiye'nin sadece yemeklerini değil yerelden evrensele uzanan kültürel zenginliğini de temsil ettiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Mutfak, insanlık tarihinin en eski arşivlerinden biridir. Kurulan her sofrada bir toplumun inançlarını, kültürel kodlarını ve coğrafyayla kurduğu ilişkiyi okumak mümkündür. Söz konusu Türk mutfak mirası olduğunda, yüzyıllarla ifade edilen bir medeniyet yürüyüşünden bahsederiz. Türk mutfağının kapısı, Türkistan'dan açılır, göçlerle Anadolu'ya uzanır, oradan Osmanlı coğrafyasının her bir köşesine, Balkanlar'a, Doğu Avrupa'ya, Orta Doğu'ya ve Kuzey Afrika'ya kadar yayılır. Bu tarihsel hat boyunca, farklı kültürler birbirine temas eder, birbirinden öğrenir ve birbirini zenginleştirir."

Konuşmalardan sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile etkinlik alanını gezen Emine Erdoğan "Birikim Mutfaktan", "AnadoludaKİLER", "Bereketli Hilal Sofrası", "Şark Sofrası", "Kardeşlik ve Birlik Sofrası", "Yörük Sofrası", "Karadeniz Sofrası", "Rumeli Sofrası", "Sıfır Atık Vakfı" ve "Milli Saraylar Başkanlığı" stantlarını ziyaret etti.

Erdoğan'a stantlarda sarma, Rize simidi, etli çiğ köfte, baklava, börek, keşkek, macun, yoğurt, aşlama gibi yiyecek ve içecekler ikram edildi.

Anadolu'nun köklü mutfak kültürünü, üretim geleneğini ve kültürel mirasını yansıtan seçkin lezzetleri bir araya getiren etkinlikte, Çukurova Kalkınma Ajansı, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle köklü yörük kültürünün lezzet mirasını yansıtan Yörük sofrasında yer alarak, Yörük sofrasının samimiyetini ve bereketini, nesilden nesile aktarılan sokak lezzetlerini ziyaretçiler ile buluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
