Emine Erdoğan, Anadolu Selçukluları Sergisi'ni Ziyaret Etti

Emine Erdoğan, Anadolu Selçukluları Sergisi'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHUIRBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yer alan, 'Anadolu Selçukluları Sergisi'ni ziyaret etti.

CUMHUIRBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yer alan, 'Anadolu Selçukluları Sergisi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun kalbinde bir medeniyetin izlerini sürmek. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde yer alan, 'Anadolu Selçukluları Sergisi'ni ziyaret ettim. Sergi, tarihin derinliklerinden günümüze uzanan bir irfan yolculuğu. Sanattan mimariye, eğitimden ticarete, Anadolu Selçuklu'nun siyasi, sosyal ve kültürel mirasını, en nadide eserlerle gözler önüne seriyor. O döneme ait 300'ün üzerinde birbirinden özel esere ev sahipliği yapan sergide emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
İsrail Suriye'yi vurdu, Bakan Fidan YPG'yi uyardı: Aldığımız duyumlar var, krizi fırsata çevirmeyin

"Aldığımız duyumlar var, sakın buna kalkışmayın"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.