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Emekli Öğretmenin Tasarımlarıyla Renkli Çantalar

Emekli Öğretmenin Tasarımlarıyla Renkli Çantalar
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54 yaşındaki Aliye Uçan, emekli olduktan sonra dikiş makinesi ile çanta üretmeye başladı. Özgün tasarımları ve kullanışlı ürünleri ile dikkat çekiyor. Tarihi Avrasya Pazarı’nda kendi işyerinde ürünlerini tanıtarak satış yapıyor.

Trabzon'da emekliliğinin ardından dikiş makinesinin başına geçen 54 yaşındaki Aliye Uçan, özgün tasarım ve modellerle renkli çantalar üretiyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden 1992'de mezun olduktan sonra baba mesleği tekstil işine başlayan Uçan, uzun yıllar esnaflık yaptı.

Kumaş ve üretim süreçlerinde deneyim kazanan Uçan, 3 yıl önce emekli olduktan sonra dikiş makinesinin başına geçerek evinde çanta ve tekstil ürünleri üretmeye başladı.

Kumaşlara ilgisini özgün tasarımlarıyla birleştirerek farklı türlerde çanta üreten Uçan, Tarihi Avrasya Pazarı'nda açtığı iş yerinde de ürünlerinin tanıtımı ve satışını yapıyor.

Aliye Uçan, AA muhabirine, dikişe merakının çocuk yaşlarda başladığını söyledi.

Anne ve babasından görerek öğrendiği dikişi yıllar sonra işe dönüştürdüğünü dile getiren Uçan, emekli olduktan sonra ilk olarak evde üretime başladığını ifade etti.

"Çantalarımın en önemli özelliği kullanışlı olmaları"

Uçan, üretmeyi ve bir şeylerle uğraşmayı sevdiğini aktararak, "Tarihi Avrasya Pazarı'nda bir iş yeri açtım. Yaklaşık 1 yıldır da buradayım. Ürünlerimin hem tanıtımını hem de satışını yapıyorum." diye konuştu.

Boş vakitlerini bu şekilde değerlendirdiğine dikkati çeken Uçan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ev tekstil ürünleri de yapıyorum ama esas işim çanta üretimi. Ürettiğim çantalara kendi dokunuşlarımı muhakkak koyuyorum. Seviyorum bu işi yapmayı. Kendi tasarımlarımla bir şeyler çıkartmak da hoşuma gidiyor. Çantalarımın en önemli özelliği kullanışlı olmaları. Herkesin her yerde rahatlıkla kullanabileceği ürün olması, rahatlıkla yıkanabilmesi, temizlenebilmesidir."

Uçan, çantalarına yabancı turistlerin de ilgi gösterdiğini vurgulayarak, "Ürünlerim talep görüyor. Ben de severek yapıyorum. Yabancıların bu yönde ilgisi de gerçekten çok güzel." dedi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Kültür Sanat
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