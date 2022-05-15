Elazığ'da Türk Halk Müziği Konseri mest etti - Haberler

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da Türk Halk Müziği Konseri mest etti

ELAZIĞ - Elazığ'da Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerleri tarafından verilen Türk Halk Müziği Konseri katılımcıları mest etti.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi. Koro şefliğini Uğur Kıstak'ın yaptığı ve Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ile kursiyerlerinden oluşan koro, seslendirdiği eserler ile katılımcıları mest etti. Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen konsere, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, STK temsilcileri, kursiyerler ve davetliler katıldı.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak 2021 - 2022 eğitim öğretim yılında 73 alanda 3 bin 811 kurs açtıklarını belirten Kenan Tabar, "Bu öğretim yılında açtığımız bin 650 kursta 33 binin üzerinde vatandaşımızı kurslarımızla buluşturduk. Okuma yazma kurslarından yabancı dil kurslarına, sanat kurslarından spor kurslarına, müzik kurslarından mesleki kurslara kadar geniş bir yelpazede vatandaşlarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşıladık. Beşikten mezara kadar hepimize ilim farzdır bizde bunun bilinciyle yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurslarımızın sayısını ve çeşitliliğini artırdık daha da artırmak arzusundayız" dedi.