Eğirdir Gölü kıyısında tarihi eser olduğu tahmin edilen bazı parçalar bulundu

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde suyun çekildiği bölgede tarihi eser olduğu tahmin edilen testi ve çömlek kalıntıları tespit edildi.

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde suyun çekildiği bölgede tarihi eser olduğu tahmin edilen testi ve çömlek kalıntıları tespit edildi.

Gelendost ilçesi Yenice köyü sınırında göl kenarında eski testi ve çömlek parçaları gören vatandaşlar, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Jandarma ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede kalıntılarla ilgili inceleme yaptı.

Eski dönemlere ait olduğu düşünülen parçalarla ilgili Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verildi.

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından kalıntıların hangi döneme ait olduğu belirlenecek.