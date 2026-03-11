Ege Üniversitesi'nde "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi gerçekleştirildi

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gazze'de İsrail ateşi altındaki bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini anlatan filmin gösterimi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, burada yaptığı konuşmada yakın coğrafyada adaletin zedelendiğini, uluslararası sistemin sorgulandığı bir dönemden geçildiğini belirtti.

Gazze'nin iki yılı aşkın süredir her türlü vahşetin yaşandığı bir yer haline geldiğini kaydeden Alcı, "Bugün ise farklı bölgelerde de benzer acıların yaşandığını görüyoruz. Ancak siz değerli öğrencilerimizi gördükçe ümitsizliğe kapılmıyor, aksine umutlarımızın yeniden yeşerdiğini hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise etkinlikle dünyanın gözleri önünde yaşanan büyük bir insanlık dramına dikkat çekmek istediklerini söyledi.