Efes Müzesi'nde 'Taş Baltadan SİHA'ya' Sergisi Açıldı

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İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Müzesi, tarih boyunca Anadolu'nun savaş aletlerini sergileyen 'Taş Baltadan SİHA'ya Geçmişten Günümüze Anadolu'da Savaş Aletleri' sergisine ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler, tarihsel değişimi yansıtan 419 eserle ilkel teknolojilerden modern teknolojilere bir yolculuğa çıkacaklar.

İZMİR'in Selçuk ilçesindeki Efes Müzesi'nde açılan sergide sadece iki elle yapılan taş baltalardan günümüzün karmaşık teknolojileriyle üretilen silahlı insansız hava aracına ( Siha ) kadar pek çok savaş aleti sergileniyor. Arkeolog Veysel Dağ, "Bu salonumuz aslında bir zaman kapsülü gibi. Bu zaman kapsülü içine giren ziyaretçilerimiz silah eserleri üzerinden ilk çağdan günümüze bir yolculuk yapacaklar" dedi.

Efes kazılardan bulunan ve çevreden toplanan eserlerin korunması amacıyla Selçuk'ta kapılarını açan Efes Müzesi, 'Taş Baltadan SİHA'ya Geçmişten Günümüze Anadolu'da Savaş Aletleri' sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide, genelde insanlığın, özelde Anadolu'nun tarih boyunca geçirmiş olduğu değişim ve gelişim, eski ve yeni 419 silah üzerinden anlatılıyor. Sergiyle ilgili bilgi veren Arkeolog Veysel Dağ, "Salonda aslında çağlar arası bir yolculuk hazırladık. Bu yolculuk Neolitik Çağ ile başlayıp Modern Çağ'a kadar devam ediyor. İlk insanların ilkel teknolojilerle oluşturduğu taş baltayla başlıyor, günümüz ve modern çağ insanının karmaşık teknolojilerle sayısız insanların katkısıyla ve tarihsel bilgi birikimi ile oluşturduğu silahlı insansız hava aracı ile bitiriyoruz. Bu salonumuz aslında bir zaman kapsülü gibi. Bu zaman kapsülü içine giren ziyaretçilerimiz silah eserleri üzerinden ilk çağdan günümüze bir yolculuk yapacaklar" diye konuştu.

'TOP DIŞINDAKİ TÜM ESERLER İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI'

Herkesi Efes Müzesi'ne çağlar arası bu yolculuğu yapmaya davet eden Dağ, "Bu sergimizde toplam 417 eser, 2 de savaş aracı var. Çeşme Müzesi'nden getirilen top dışında tüm eserler kendi müzemizdeki eserlerdir. Efes ve çevre ören yerlerinde arkeolojik alanlarda yapılan kazılarda ortaya çıkarılan eserlerden oluşuyor. Hepsi ilk kez görücüye çıktı" ifadelerini kullandı.

Müzeler Haftası kapsamında 18 Mayıs'ta açılan serginin 31 Aralık'a kadar gezilebileceği bildirildi. (DHA

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mehmet KILIÇ / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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