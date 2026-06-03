Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başladı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklarla aydınlatılarak ziyaretçilerine yeniden gece saatlerinde kapılarını açtı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan ve ışıklarla aydınlatılan Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği uygulamasına başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen uygulama kapsamında antik kent, 19.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edecek. Ziyaretçilerden 23.00 itibarıyla alanı boşaltmaları istenecek.

Antik kentin serin saatlerde gezilebilmesi amacıyla başlatılan uygulamada, Celsus Kütüphanesi ile Agora Meydanı, Kuretler Caddesi, Domitian Tapınağı, antik tiyatro ve Yamaçevler gibi önemli alanlar özel aydınlatmalarla destekleniyor.

Ayrıca, Celsus Kütüphanesi cephesinde de geçen yıl başlatılan barkovizyon gösterimi bu sezonda devam edecek. Antik kentteki gece müzeciliği uygulaması, 1 Ekim'e kadar sürecek.

Öte yandan, gece müzeciliği uygulamasının ilk gününe gelen çok sayıda kişi, antik kentteki ışıkların açılma anını bekleyip, fotoğraf çektirdi.

"Gece müzeciliği ziyaretçisi olarak 300 bin kişiyi geçmeyi planlamaktayız"

Efes Müzesi Müdürü Murat Kaleağasıoğlu, AA muhabirine, geçen sezonun ziyaretçi sayısını geçmeyi planladıklarını söyledi.

Efes Antik Kenti'nde çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri gece müzeciliği yapılacağını aktaran Kaleağasıoğlu, uygulamanın 1 Ekim'e kadar devam etmesinin planlandığını belirtti.

Geçen sezon yoğun ilgiyle karşılaştıklarını kaydeden Kaleağasıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu yıl da yine aynı ilgiyi bekliyoruz. Gündüz sıcak olduğu için ziyaretçilerimiz Efes'i gece gezmekten daha mutlu oluyorlar ve ışığın yansıttığı ambiyansından çok mutlular. Daha farklı bir deneyim yaşıyorlar. Haziran ayı içerisinde opera bale festivalimiz var. 27 Haziran'da başlayacak ve 15 Temmuz gibi son gösterimiz olacak. Ören yerimiz içerisinde bu etkinliklerin olduğu zaman gece müzeciliğini kapatacağız. Diğer günler gece müzeciliğimiz devam edecek. Geçen yılki ziyaretçi sayılarımız 2,5 milyonu geçti. Bu yıl da 3 milyona yaklaşmayı planlıyoruz. Gece müzeciliği ziyaretçisi olarak baktığımızda da 300 bin kişiyi geçmeyi planlamaktayız."

Gece müzeciliğine katılan Melik Çiftçi de yurt dışından tatil için geldiğini belirterek, "İnternette gördüm burayı. Gece ambiyansı çok güzel, hoşuma gitti. Gayet güzel, muazzam bir yer. Görülmesi gereken bir yer." dedi.

Antik kenti gezen Gülşah Çetin ise çok beğendiğini ifade ederek, "Şirince'ye gelmiştik giderken tesadüfen gördük. Ben daha önce Efes'e 2 kez gelmiştim ancak bu büyüleyici bir ortam. Gündüz gelmekle gece gelmek arasında çok büyük bir fark var. Sanki başka bir yere gelmiş gibiyim. Genel olarak gece müzeciliği devam ettirilmeli." ifadelerini kullandı.