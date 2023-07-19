Edis, Uluslararası Bursa Festivali'nde muhteşem bir konser verdi

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde Edis fırtınası esti. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği Edis, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserde hit olan şarkılarını Bursalı hayranları için seslendirdi. Ünlü yıldız, sahne performansıyla büyük alkış aldı.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde Edis fırtınası esti. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği Edis, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserde hit olan şarkılarını Bursalı hayranları için seslendirdi. Ünlü yıldız, sahne performansıyla büyük alkış aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Atış Şirketler Grubu ana sponsorluğunda bu yıl 61'incisi düzenlenen 'Uluslararası Bursa Festivali', Durmazlar sponsorluğunda pop müziğin ünlü yıldızı Edis'i ağırladı.

Sahneye çıktığı ilk andan itibaren dansları ve enerjisi ile Bursalılara benzersiz bir atmosfer yaşatan Edis, konserine 'Arıyorum' şarkısı ile başladı. İlk şarkısından itibaren tüm performansına hayranlarının eşlik ettiği pop müziğin yıldızı, Açıkhava Tiyatrosu'nu coşturdu. Ünlü yıldızın şarkılarına coşku ile eşlik eden hayranları unutulmaz bir gece yaşadı. Bursa'daki her konserinin kendisi için çok keyifli geçtiğini dile getiren Edis, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a bu muhteşem gece için teşekkür etti.

Bursalılara verdiği konserle hayranlarına muhteşem bir gece yaşatan Edis'e, festival ana sponsoru Atış Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış teşekkür plaketi sundu. - BURSA