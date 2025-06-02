Edirneli Müzisyen Evrim Kaşıkçı, Thassos Adası’nda Konser Verdi

Edirneli Müzisyen Evrim Kaşıkçı, Thassos Adası’nda Konser Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evrim Kaşıkçı, Yunanistan'ın Thassos Adası'ndaki konserde Türkçe ve Yunanca eserler seslendirerek iki ülke arasındaki kültürel bağı pekiştirdi. Konser, Türk-Yunan dostluğunu ve müziğin evrensel gücünü vurguladı.

Edirneli müzisyen ve akademisyen Evrim Kaşıkçı, Yunanistan'ın Thassos (Taşöz) Adası'nda düzenlenen konserde eserlerini seslendirdi.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Makedonya Konservatuvarı ve Minimax Band ev sahipliğinde, Thassos Limanı'ndaki tarihi binada gerçekleştirilen konser Türk-Yunan kültürel işbirliğinin güzel bir örneği oldu.

Trakya Üniversitesi Radyosu Genel Yayın Yönetmeni, akademisyen ve akordeon sanatçısı Dr. Kaşıkçı konserin özel konuğu olarak sahne aldı.

Türkçe ve Yunanca eserler seslendiren sanatçı müziğin iki ülke halklarını bir araya getiren evrensel gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Konserde bir konuşma yapan Kaşıkçı, müziğin sınır tanımadığını ve kalpten kalbe ulaştığını belirterek, konserde yalnızca şarkılar söylemediklerini iki halk arasındaki dostluk, barış ve kültürel bağını hep birlikte yeniden dillendirdiklerini kaydetti.

Konsere Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, eşi ve müzikseverler katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Kültür Sanat
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da

İstanbul'daki barış zirvesi başladı! İlk sözler Bakan Fidan'dan
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor

Bakanlık düğmeye bastı! 6 ürün piyasadan toplatılıyor
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olaylı maça devlet el koydu

Olaylı maça devlet el koydu
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Okan Buruk'un istemediği futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Kovar gibi gönderdiği futbolcu geri dönüyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Çiçek açan Tülüşah'ı koparmanın cezası 557 bin TL

Şehrin sembolü haline gelen Tülüşah'ı koparan yandı
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı

Bu nasıl anne! Çocuğuna yaptıkları kan dondurdu
İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...

İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.