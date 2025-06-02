Edirneli Müzisyen Evrim Kaşıkçı, Thassos Adası’nda Konser Verdi

Edirneli müzisyen ve akademisyen Evrim Kaşıkçı, Yunanistan'ın Thassos (Taşöz) Adası'nda düzenlenen konserde eserlerini seslendirdi.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Makedonya Konservatuvarı ve Minimax Band ev sahipliğinde, Thassos Limanı'ndaki tarihi binada gerçekleştirilen konser Türk-Yunan kültürel işbirliğinin güzel bir örneği oldu.

Trakya Üniversitesi Radyosu Genel Yayın Yönetmeni, akademisyen ve akordeon sanatçısı Dr. Kaşıkçı konserin özel konuğu olarak sahne aldı.

Türkçe ve Yunanca eserler seslendiren sanatçı müziğin iki ülke halklarını bir araya getiren evrensel gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Konserde bir konuşma yapan Kaşıkçı, müziğin sınır tanımadığını ve kalpten kalbe ulaştığını belirterek, konserde yalnızca şarkılar söylemediklerini iki halk arasındaki dostluk, barış ve kültürel bağını hep birlikte yeniden dillendirdiklerini kaydetti.

Konsere Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, eşi ve müzikseverler katıldı.