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Edirne'ye Karavan Akınıyla Kakava Şenlikleri Büyüleyici Geçti

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Edirne'de Kakava Şenlikleri için çok sayıda karavan ile gelen yerli ve yabancı turistler, kamp yaparak festivale katıldı. Karavancılar, Edirne'nin tarihi yerlerini gezerken Kakava'nın coşkusunu doğayla iç içe yaşadı.

Edirne'ye karavan akını

EDİRNE - Edirne'de her yıl Mayıs ayında kutlanan Kakava Şenlikleri için kente gelen yerli ve yabancı turistler, bu yıl şehre adeta onlarca karavan ile gelerek kamp kurdu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen karavancılar, Sarayiçi'nde konaklamanın mutluluğunu yaşadı.

Turizmin önemli bir parçası olan Kakava Şenlikleri çerçevesinde, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece yakılacak Kakava Ateşi öncesi Edirne, renkli görüntülere sahne oluyor. Festival havasında geçen etkinliklere karavanlarıyla katılan yerli ve yabancı turistler, şenlik coşkusunu doğayla iç içe yaşamayı tercih etti.Şehir dışından gelen karavancılar, günler öncesinden Edirne'ye ulaşarak park alanlarına kuruldu. Kamp sandalyesinden barbeküye kadar tüm hazırlıklarını yapan katılımcılar, hem Edirne'nin tarihi ve kültürel noktalarını gezdi hem de Kakava'nın ritüel ve eğlencelerine katıldı.

Karavan sahiplerinden bazıları Kakava'nın enerjisini yerinde hissetmek için her yıl Edirne'ye geldiklerini belirtti. Onlarca karavanla şenliklere gelen vatandaşlar, mutlu olduklarını belirttiler.

"Her yıl gelmeye çalışıyoruz"

Şenlikler için Karavan ile İstanbul'dan Sarayiçi'ne gelen vatandaşlardan Şükrü Sağlam, "Yani buranın şenlikleri çok güzel oluyor ve çok kalabalık bir yer oluyor. İstanbul'dan olsun bir çok illerden buraya insanlar kakava şenliklerine katılmak için akın ediyorlar, biz de bu akından etkilenmemek için erken gelip yerimizi kapatalım dedik. Çok güzel geçiyor, geçen yıl geldik ondan önceki yıl da geldik her yıl gelmeye çalışıyoruz. İçeride çok güzel insanlar oynuyorlar dans ediyorlar, özgür bir şekilde bu anı yaşayan insanları görmek hakikaten çok güzel. Ben de Edirneliyim İstanbul'da yaşıyorum kendi memleketinde böyle güzel bir aktivitelerin, organizasyonların olması benim için bir gurur verici bir durum. Karavanlarımıza gelmekte ayrı bir güzellik bizim için, bunun keyfini biz İlyas Bey'le birlikte yaşıyoruz. İki karavan bir şekilde geziyoruz, gidebildiğimiz her yere gidiyoruz. Şenlikler olarak Edirne kakava şenlikleri vazgeçilmez bir anı oluyor bizim için" şeklinde konuştu.

"Baharın coşkuyla kutlanmasını büyük bir mutlulukla bekleyeceğiz"

İstanbul'dan karavanıyla Edirne'ye gelen vatandaşlardan İlyas Öztürk, "Biz aslında yıllardır duyardık bu etkinliği fakat üçüncü yılımız burada. İlk yılında normal kendi aracımla geldim ama iki yıldır da karavanımla geliyorum, konaklıyorum. 5'i 6 Mayıs'a bağlayan gece işte o ateşin son günü yakılması ve o baharın coşkuyla kutlanmasını da büyük bir mutlulukla bekleyeceğiz katılacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Kültür Sanat
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