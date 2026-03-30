Edirne İl Halk Kütüphanesi yeni hizmet binası çalışmalarında sona yaklaşıldı

Edirne İl Halk Kütüphanesi'nin yeni hizmet binası çalışmalarında sona gelindi. Yeni kütüphane, 8 bin 812 metrekare alana sahip olup aynı anda 1266 kullanıcıya hizmet verebilecek kapasitede olacak.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, yaptığı yazılı açıklamada 62. Kütüphane Haftası kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca kente kazandırılan Edirne İl Halk Kütüphanesi yeni hizmet binasında devam eden çalışmaları yerinde incelediğini belirtti.

Yeni kütüphane binasının 8 bin 812 metrekare kapalı alana sahip olacağını aktaran Soytürk, yapının aynı anda 1266 kullanıcıya hizmet verebilecek kapasitede planlandığını ifade etti.

İnşaat çalışmalarında sona yaklaşıldığını vurgulayan Soytürk, tefrişat sürecinin sürdüğünü kaydetti.

Soytürk, çocuklardan gençlere, araştırmacılardan tüm kitapseverlere hitap edecek modern kütüphanenin kısa süre içinde Edirne'nin kültür ve bilgi hayatına önemli katkı sunacağını belirterek, "Bu kıymetli yatırımın şehrimize kazandırılmasındaki destekleri için Bakanlığımıza ve Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüze teşekkür ederiz. Edirne'miz çok yakında modern bir kütüphaneye kavuşuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
