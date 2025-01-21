Üye Girişi
Haberler
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı

Bolu'da kayak merkezindeki otelde yangın! Bilanço ağırlaşıyor
Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir

10 kişiye mezar olan otel için yetkililerden vahim uyarı
10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum

Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum

Edirne'de Tarihi Konaklar Restore Ediliyor

Edirne'de Tarihi Konaklar Restore Ediliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki tarihi konakların restore edilerek kültür, sanat ve turizm faaliyetlerine kazandırılacağını ifade etti. Restore edilen konakların, bölgedeki etkinlikleri artıracağını vurgulayarak, bu alanların bir turizm merkezi haline getirilmesi için özel sektörle işbirliği yapıldığını belirtti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki tarihi konakların restore edilerek kültür, sanat ve turizm faaliyetlerinin yapıldığı alanlar olarak işlevlendirileceğini söyledi.

Vali Sezer, gazetecilere, kentte kültürel varlıkların ortaya çıkartılması için önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Kültürel varlıkların ayağa kaldırıldıktan sonra işlevsel hale getirilmesinin Edirne'ye değer katacağını belirten Sezer, bu kapsamda Kaleiçi semtindeki konakların restorasyonunun çok önemli olduğunu ifade etti.

Sezer, konakların restore edilmesiyle bölgedeki kültür, sanat ve turizm etkinliklerini arttırmayı hedeflediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Konakları hem restore ettiriyoruz hem de fonksiyon veriyoruz. Birçok konağımızın restorasyonu başladı, ikinci etap çalışmaları için ekipler konakların tespitini yapıyor ve onların da restorasyonu başlayacak. 150'ye yakın konak restore edilmiş ve fonksiyon kazandırılmış olacak. Yapıp bırakmayacağız. Buraların bir turizm merkezi, atölye çalışmalarının yapıldığını, güzel kafelerin olduğu, değerlerimizin, gastronomik öğelerimizin sergilendiği alanlara dönüştürülmesini istiyoruz. Bu manada özel sektörle de işbirliği yapıyoruz."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Kültür Sanat
img

Kamuya ait bina ve arsalar satışa çıkarıldı
img

Yangının ilk başladığı anda kaydedilen görüntü yürek dağladı
img

Vali Aydın otel yangınıyla ilgili kahreden detayı paylaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi

1600 kişiyi affeden Trump'tan ülkenin kaderini değiştiren imza
4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu

Çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
Ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır'dan ezber bozan 'Sünnet' çıkışı

Ünlü ilahiyatçıdan ezber bozan "Sünnet" çıkışı
Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ümit Özdağ için tehdit gibi mesaj
Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica'dan ayrılıyor

Kerem Benfica'dan ayrılıyor
Bolu Kartalkaya'daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı

Yangının ilk başladığı anda kaydedilen görüntü yürek dağladı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.