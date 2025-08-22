Edirne'de Tarihi Doku Koruma Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne'de, kent merkezindeki tarihi dokuyu korumak amacıyla başlatılan sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Edirne Valiliğince yürütülen proje kapsamında Saraçlar Caddesi'ndeki çalışmaların büyük bölümü tamamlandı.

Balıkpazarı ve Çilingirler caddelerindeki sağlıklaştırma çalışmalarıysa sürüyor.

Proje kapsamında caddelerdeki dükkanlar tarihi dokuya uygun olarak yenileniyor.

Projeye uygun olmayan klima, anten ve tente gibi eklemeler sökülürken, pencere ve kapı doğramaları yenilenip cephe bütünlüğünü sağlanıyor.

Vali Sezer, çalışmaları inceledi

Vali Sezer, çalışmaları yerinde inceledi.

Proje ekibinden çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, esnafla da sohbet etti.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezinin tarihi dokuya uygun şekilde restore edilmesi için başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kente değer katacak çalışmalar yapıldığını belirten Sezer, " Saraçlar Caddesi, Edirne'nin kalbi konumunda. Kentin en hareketli olduğu yer. Burada 1500 metre uzunluğunda bir alanda düzenleme ve restorasyon yapıyoruz. 333 yapı restore ediliyor, Saraçlar Caddesi büyük ölçüde tamamlandı. Çilingirler, Balıkpazarı ve Orhaniye caddeleriyle devam edecek." dedi.

Sezer, caddelerde yapılan sağlıklaştırma çalışmalarının 25 Kasım Stadyumu'nun bulunduğu alana yapılacak Kent Meydanı projesiyle bütünsellik oluşturacağını ifade etti.

"Eski şehir düzenlenmiş olacak"

Tunca Nehri'ne kadar uzanan alanda büyük bir düzenleme yapılacağını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Halihazırda Türkiye'deki en büyük restorasyon çalışmalarından bir tanesi yapılıyor. 333 yapının restore edilmesi, bunların büyük kısmı tarihi 189 tanesi tarihi yapı konumunda. Bunların yapılması bizim açımızdan çok önemli. Cumhurbaşkanımız ile Kültür ve Turizm Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Hem binaları restore ettiriyoruz hem cadde düzenlemesi yaptıracağız. Çalışmalar Kaleiçi semtine kadar devam edecek. Çalışmakların tamamlanmasıyla 'eski şehir' dediğimiz alan tamamen düzenlenmiş olacak.

Birbirinden güzel konakların hepsine fonksiyon verilecek. Kimi konaklama amacıyla kimi gastronomi kimisiyse atölye çalışmaları için kullanılacak. Gerçekten de Edirne Türkiye'nin ve dünyanın en güzel şehir merkezlerinden biri haline gelecek. Sene sonuna doğru Saraçlar, Çilingiler ve Balıkpazarı caddelerinin yüzde 90'ı tamamlanır."

Sezer, caddelerdeki çalışmaların yanı sıra tarihi sokaklarda restorasyon çalışmaları yapılacağını da dile getirdi.

Sezer, yapı stokunun iyi olmadığı mahallelerde de kentsel dönüşüm ve çevre düzenlemesi ihtiyacı olduğunu, buralarda belediye tarafından yapılacak çalışmalara her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu da eşlik etti.