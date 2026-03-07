Haberler

Edirne'de "Ramazan Vakti Mehter Ahengi" konseri verildi

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Selimiye Meydanı'nda "Ramazan Vakti Mehter Ahengi" konseri verdi.

Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'nda kurulan "Ramazan Sokağı" etkinlikleri devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen programda, mehteran ekibi kortej halinde sokakta vatandaşların arasından geçerek sahneye çıktı.

Ramazan ayına özel hazırlanan konserde, "Fetih Marşı", "Kırmızı Gülün Alı Var", "Şu Kopan Türk Ordusudur ya Rabbi", "Genç Osman" ve "Ceddin Deden" marşları seslendirildi.

İzleyiciler de marşlara zaman zaman eşlik etti.

Program sonunda Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, katılımlarından dolayı mehterbaşı Şükrü Alkan ve ekibine teşekkür ederek, Edirnekari motifleriyle süslenmiş, Selimiye Camisi işlemeli tabloyu hediye olarak verdi.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu konserini, Ciğerci'nin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, kurum müdürleri ve vatandaşlar dinledi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
