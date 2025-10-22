Edirne'de 'Emek ve Alınteri' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) tarafından "Emek ve Alınteri" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan sergide 11 fotoğrafçının 52 fotoğrafı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden, sergi açılışında yaptığı konuşmada Edirne'nin kültür ve sanat kenti olduğunu söyledi.

Fotoğraf sergilerinin kentin kültürüne ve görsel hafızasına katkı sunduğunu belirten Ergüden, sergiye emek verenlere teşekkür etti.

EFOD Başkanı Serdar İyiiz de dernek olarak yıllardır proje çalışmaları ortaya koyduklarını ifade etti.

Fotoğraf atölyelerinde insana dokunan konuları işlediklerini anlatan İyiiz, derneğe yeni katılan üyelerin atölyeler sayesinde kendini geliştirdiğini de aktardı.

Atölye sorumlusu Alpaslan Bolu ise sergide emek ve alınterini ortaya koyanların fotoğraflarını izlenime sunduklarını kaydetti.

Sergi hafta sonuna kadar ziyaret edilebilecek.